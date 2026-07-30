Праздник закончится — уборка начнется: «Спецавтобаза» усилит вывоз мусора в День города

В Екатеринбурге к празднованию Дня города готовятся не только организаторы концертов и фестивалей, но и коммунальные службы. Региональный оператор по обращению с отходами АО «Спецавтобаза» переходит на усиленный режим работы: на площадках праздника появятся более ста дополнительных контейнеров и биотуалетов, а после завершения мероприятий мусор вывезут в оперативном порядке.
Совместно с администрацией города оператор обеспечит основные локации всей необходимой инфраструктурой. Дополнительные пластиковые контейнеры установят в местах массового скопления людей, в том числе на площадке фестиваля «Энергия РМК». Схему их размещения, как и расположение биотуалетов, сейчас согласовывают с организаторами.
— День города — масштабное событие, в ходе которого образуется большое количество отходов. Сразу после окончания праздничных мероприятий «Спецавтобаза» планирует усиленный режим работы спецтехники, в том числе ночной, — говорит и.о. главного инженера предприятия Ольга Мигунова. — Призываем жителей бережно относиться к праздничной инфраструктуре и выбрасывать мусор в установленные контейнеры.
В компании напоминают: в пластиковые контейнеры можно выбрасывать обычные бытовые отходы — упаковку, остатки еды, пластиковые и стеклянные бутылки. А вот непотушенные окурки и легковоспламеняющиеся жидкости туда отправлять нельзя — это может привести к возгоранию и повреждению оборудования.
При этом вывоз мусора с обычных контейнерных площадок Екатеринбурга в День города будет идти по стандартному графику. Если площадка окажется переполненной, жители могут оперативно сообщить об этом региональному оператору.