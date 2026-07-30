Праздник закончится — уборка начнется: «Спецавтобаза» усилит вывоз мусора в День города

В Екатеринбурге к празднованию Дня города готовятся не только организаторы концертов и фестивалей, но и коммунальные службы. Региональный оператор по обращению с отходами АО «Спецавтобаза» переходит на усиленный режим работы: на площадках праздника появятся более ста дополнительных контейнеров и биотуалетов, а после завершения мероприятий мусор вывезут в оперативном порядке.