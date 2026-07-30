Волгоградским сварщикам готовы платить почти 250 тысяч рублей

— Сегодня найти хорошую швею — действительно большая задача. Поэтому профессионалы могут зарабатывать очень хорошие деньги, — говорила предприниматель Ирина Килякова. — Те же, кто владеет базовыми навыками, могут рассчитывать на стандартную зарплату по Волгограду. Я надеюсь, что вскоре ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону, и нынешние выпускники будут рассматривать этот вариант не по остаточному принципу. Помните, как в фильме «Просто Мария» бедная-несчастная героиня села за швейную машинку и в итоге создала суперпопулярный бренд одежды? А в советском мультфильме Крот делал штанишки изо льна? По-моему, сейчас настало то время, когда подобные фильмы и мультфильмы должны вновь появиться на экранах и вернуть незаслуженно забытой профессии ее былую популярность.