В городе Шенкурске в Поморье обустроят территорию у Екатерининского ручья

В 2024 году концепция по преображению территории у Екатерининского ручья и площади у Троицкого собора стала финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, в настоящее время техническая готовность объекта составляет 95%.