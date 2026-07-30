В городе Шенкурске в Поморье обустроят территорию у Екатерининского ручья

Благоустройство общественного пространства у Екатерининского ручья подходит к завершению в городе Шенкурске Архангельской области. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В 2024 году концепция по преображению территории у Екатерининского ручья и площади у Троицкого собора стала финалистом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев, в настоящее время техническая готовность объекта составляет 95%.
«На территории расчистили ручей и создали полноценную зону отдыха со смотровой площадкой, пешеходными туристическими маршрутами, скамейками и арт-объектами. Также полностью обновлена центральная площадь Шенкурска, проведено освещение, выполнено озеленение, а в мощение встроена историческая карта города», — сказал министр.
Добавим, что в планах администрации муниципалитета — продолжить благоустройство территории в рамках федеральных программ. Шенкурск направил заявку по дальнейшему развитию пространства у Екатерининского ручья на XI Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.