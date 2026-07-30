В Калининграде поймали словака, который в парике и дамском наряде пытался убить бывшую жену

В апреле 2026-го мужчина приехал в Россию, чтобы убить экс-супругу. Он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, а затем подкараулил женщину у её автомобиля. Когда уфимка подошла к машине, нападавший не менее девяти раз ударил её ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Жертва сопротивлялась и выжила благодаря своевременной помощи врачей.