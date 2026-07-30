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В Калининграде поймали словака, который в парике и дамском наряде пытался убить бывшую жену

После нападения мужчина собирался скрыться за границей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали 50-летнего уроженца Словакии, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены в Уфе. Об этом, ссылаясь на следственное управление СК по Башкортостану, пишет РИА Новости в четверг, 30 июля.

В апреле 2026-го мужчина приехал в Россию, чтобы убить экс-супругу. Он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, а затем подкараулил женщину у её автомобиля. Когда уфимка подошла к машине, нападавший не менее девяти раз ударил её ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Жертва сопротивлялась и выжила благодаря своевременной помощи врачей.

По записям с камер наблюдения следователи и полицейские восстановили маршрут мужчины и установили его личность. После нападения он улетел в Москву, оттуда — в Калининград. Иностранец собирался выбраться за границу, но его задержали.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Расследование завершили, материалы передали в суд.

В Калининграде пьяный 37-летний мужчина попытался заживо сжечь возлюбленную. Трагедию предотвратил общий знакомый пары — он оказался в квартире и успел сбить с женщины огонь.

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