Регбийный турнир Спартакиады народов России начнётся 1 августа

Расписание матчей сборной Волгоградской области выстроено так, что уже с первой игры придётся показывать максимум. 1 августа в 11:20 волгоградцы выйдут на поле против Московской области — это старт, где важно не растеряться под давлением соперника. Следующий вызов — встреча с Республикой Татарстан в 13:50. Хозяева турнира традиционно сильны в регби‑7, и эта игра станет настоящей проверкой характера. Завершит групповой этап матч против Курской области в 17:00 — здесь команде нужно будет грамотно распределить силы и сыграть тактически выверенно.