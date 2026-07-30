Две кандидатуры на звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области» одобрены региональным парламентом

Депутаты согласовали кандидатов на присвоение почётного звания «Заслуженный архитектор Нижегородской области» на заседании регионального Законодательного собрания, сообщает корреспондент ИА «Время Н».
В списке претендентов — Сергей Медведев, бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Нижнего Новгорода, главный архитектор города в 2006—2009 годах.
Второй кандидат — Александр Худин, главный архитектор ООО НПП «Архитектоника», профессор Нижегородского государственного архитектурно‑строительного университета (ННГАСУ), член‑корреспондент РААСН, кандидат архитектуры.
Звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области» учредили осенью 2023 года. Присуждение идёт ежегодно специалистам со стажем не менее 15 лет, внесшим вклад в развитие архитектурного облика региона, создание уникальных объектов или реставрацию памятников архитектуры.