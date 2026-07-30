Две кандидатуры на звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области» одобрены региональным парламентом

Звание «Заслуженный архитектор Нижегородской области» учредили осенью 2023 года. Присуждение идёт ежегодно специалистам со стажем не менее 15 лет, внесшим вклад в развитие архитектурного облика региона, создание уникальных объектов или реставрацию памятников архитектуры.