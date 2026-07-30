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В Ленобласти оценили ущерб от ударов по складам Wildberries

Около 1,5 тысячи продавцов потеряли товары после атаки на логистические комплексы Wildberries в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко заявил, что сумма ущерба значительная.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Удары по логистическим комплексам маркетплейса Wildberries в Ленинградской области нанесли значительный ущерб местным предпринимателям. По предварительным данным, товары около 1,5 тысячи продавцов были уничтожены или повреждены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы региона, компания уже предпринимает меры для поддержки пострадавшего бизнеса, однако власти субъекта также готовы оказать помощь местным производителям.

«Сумма ущерба значительная. Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать — это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим», — заявил Дрозденко.

Он также отметил, что со следующей недели начнет работу региональный штаб по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона — с горячей линией.

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