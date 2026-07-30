В Красноярске законсервируют недостроенный детсад на Бугаче

В Красноярске ищут подрядчика для консервации недостроенного детского сада на Бугаче. Об этом сообщили в «Городе Прима» со ссылкой на департамент градостроительства. В ведомстве уточнили, что работы нужны из-за остановки строительства и судебных разбирательств вокруг объекта. Победителю торгов предстоит до конца года привести стройплощадку в безопасное состояние. Подрядчик должен будет огородить территорию, установить ворота, закрыть дверные проемы, сделать защитную конструкцию над крышей, обустроить гидроизоляцию фундаментов, поставить зонты на вентиляционные шахты и вывезти мусор. Контракт с прежним подрядчиком управление капитального строительства расторгло в одностороннем порядке в 2024 году. Причинами стали срыв сроков и использование плит перекрытий, которые не соответствовали проекту. Сейчас спор рассматривает Арбитражный суд Красноярского края. МКУ «УКС» требует взыскать с подрядчика неустойку, а компания добивается компенсации убытков. В рамках дела назначат экспертизу. Специалисты должны установить, насколько выполненные работы соответствуют проектной документации и строительным нормам. Следующее заседание суда назначено на 11 августа. Напомним, что в Красноярском крае с владельца агрессивного амстаффа взыскали 150 тысяч рублей.