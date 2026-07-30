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В Петербурге снесут железнодорожную станцию Навалочная

Она просуществовала 110 лет.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге будет снесена железнодорожная станция Навалочная. Об этом пишут СМИ.

Станция была открыта в 1916 году. После Московского вокзала в сторону Москвы она стала первой пассажирской остановкой. Сейчас она представляет собой две платформы 1960 года и надземный пешеходный переход.

Как пишут SPBVedomosti.ru, Навалочную исключают из маршрута следования пригородных поездов. Впереди демонтаж станции. Его график будет определён позже.

Ранее в Петербурге была закрыта станция Морская на перегоне Ольгино — Лисий Нос. Это произошло на рубеже XX и XXI веков.