В Петербурге снесут железнодорожную станцию Навалочная

В Санкт-Петербурге будет снесена железнодорожная станция Навалочная. Об этом пишут СМИ.
Станция была открыта в 1916 году. После Московского вокзала в сторону Москвы она стала первой пассажирской остановкой. Сейчас она представляет собой две платформы 1960 года и надземный пешеходный переход.
Как пишут SPBVedomosti.ru, Навалочную исключают из маршрута следования пригородных поездов. Впереди демонтаж станции. Его график будет определён позже.
Ранее в Петербурге была закрыта станция Морская на перегоне Ольгино — Лисий Нос. Это произошло на рубеже XX и XXI веков.