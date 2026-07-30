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Более 2,8 тысячи подростков нашли работу в Волгоградской области

Школьники Волгоградской области трудятся артистами, бутафорами и помощниками воспитателей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Волгоградской области трудоустроили уже 2,8 тысячи подростков от 14 до 18 лет. До конца года число работающих школьников планируют довести до 4,4 тысячи, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Ребятам предлагают вакансии, которые не требуют специальной подготовки. Они работают садовниками, уборщиками территорий, дворниками, подсобными рабочими. Но есть и более творческие профессии. В Калачевском театральном центре «Волшебный фонарь» школьники выступают артистами, а в комплексе культуры Советского района Волгограда — создают сценический реквизит как бутафоры.

При трудоустройстве через службу занятости школьники получают не только зарплату от работодателя, но и доплату из областного бюджета — 3 тысячи рублей за полностью отработанный месяц. Для подростков действует особый режим: 14-летние работают не больше четырех часов в день, 15-летние — до пяти, а 16−17-летние — до семи часов.