Более 2,8 тысячи подростков нашли работу в Волгоградской области

При трудоустройстве через службу занятости школьники получают не только зарплату от работодателя, но и доплату из областного бюджета — 3 тысячи рублей за полностью отработанный месяц. Для подростков действует особый режим: 14-летние работают не больше четырех часов в день, 15-летние — до пяти, а 16−17-летние — до семи часов.