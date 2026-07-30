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Под Канском с трассы съехал грузовик

На 11 м километре Южного обхода Канска с дороги съехала фура.

Источник: Комсомольская правда

Утром 30 июля в Красноярском крае на 11-м километре Южного обхода Канска с дороги съехал грузовик. Как сообщило Управление по делам ГО и ЧС округа, водитель фуры оказался зажат в кабине — требовалась срочная помощь спасателей.

Мужчина находился в шоковом состоянии. После освобождения его передали сотрудникам скорой помощи — пострадавшему оказали необходимую медицинскую поддержку.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Водителям напоминают: будьте предельно внимательны на загородных трассах. Любая секунда промедления может стоить очень дорого.