Скончался бывший глава Абинского района Кубани Андрей Чабанец

С 2008 по 2012 год Андрей Чабанец возглавлял Абинское городское поселение, а с 2012 по 2017 год занимал должность главы Абинского района. В период работы в органах местного самоуправления, по оценке администрации района, он уделял внимание развитию муниципальной инфраструктуры, взаимодействию с общественными организациями и реализации местных инициатив. По его инициативе с 2013 года начали ежегодно издаваться памятные книги, посвященные истории и жителям Абинского района.