В автобусах Самары появились новые карты маршрутов с убежищами

В Самаре обновляют карты маршруты в городских автобусах. Как сообщают подписчики «КП-Самара», в автобусах маршрута № 1 «Железнодорожный вокзал — улица Батайская» на карте отметили ближайшие убежища.
На картах обозначены ближайшие от остановок убежища. Вероятно, их указали на случай ракетной опасности, когда работу наземного общественного транспорта в Самаре приостанавливают, и людям нужно уйти в укрытия.
Ранее стало известно, что указатели к убежищам появятся на остановках в Самаре. Вопрос обсуждали на оперативном совещании правительства Самарской области.
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