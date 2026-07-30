Африканскую чуму свиней обнаружили в Большеболдинском округе

Вирус АЧС обнаружили в пяти кварталах «Нижегородского областного общества охотников и рыболовов»: № № 93, 95, 99 и 138. Кроме того, под карантин попали морозильные камеры, расположенные на Пролетарской, 23 и на Докукина, 12 в Большом Болдине. Специалисты уничтожат продукты убоя свиней с вирусом.