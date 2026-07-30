Африканскую чуму свиней обнаружили в Большеболдинском округе

Очаг африканской чумы свиней выявили на территории охотничьих угодий в Большеболдинском округе. По указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина там ввели карантин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Вирус АЧС обнаружили в пяти кварталах «Нижегородского областного общества охотников и рыболовов»: № № 93, 95, 99 и 138. Кроме того, под карантин попали морозильные камеры, расположенные на Пролетарской, 23 и на Докукина, 12 в Большом Болдине. Специалисты уничтожат продукты убоя свиней с вирусом.
Ранее мы писали, что с 10 июля карантин по африканской чуме свиней действует в Ковернинском округе.