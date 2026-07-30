В Иркутской области 26 водоёмов признали непригодными для купания

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовало результаты проверки качества воды в 26 водоёмах, расположенных в черте городов и сёл региона, сообщает Байкал24.
Исследования показали, что вода в озере Аляты, Братском водохранилище в нескольких районах, реках Ангаре, Белой, Лене, Ушаковке, Иркут, а также в городских прудах и заливах не соответствует микробиологическим нормам.
В числе неблагополучных мест — популярные зоны отдыха в Иркутске: озеро «Квадрат», залив у ледокола «Ангара», пляж «Песок 38», спорт-парк «Поляна», а также водоёмы в Усолье-Сибирском, Ангарске, Слюдянке, Усть-Куте и других населённых пунктах.
Специалисты обнаружили превышение допустимых показателей по бактериологическим и санитарно-химическим параметрам.
— Несоответствие качества воды в указанных местах является фактором риска для здоровья населения в случае их использования для отдыха и купания. На сегодняшний день Управлением Роспотребнадзора не выдавались санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам. Таким образом, на территории региона отсутствуют официально разрешённые места для купания, — сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре напомнили, что использовать водоёмы для отдыха и купания можно только при наличии специального разрешения. Ведомство призывает жителей воздержаться от купания в этих местах и не использовать воду из этих источников для питья и приготовления пищи.
Проверки качества воды продолжаются, а результаты исследований направлены в муниципальные образования для принятия мер.