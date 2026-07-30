Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области 26 водоёмов признали непригодными для купания

Роспотребнадзор не выдал ни одного заключения о безопасности воды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области опубликовало результаты проверки качества воды в 26 водоёмах, расположенных в черте городов и сёл региона, сообщает Байкал24.

Исследования показали, что вода в озере Аляты, Братском водохранилище в нескольких районах, реках Ангаре, Белой, Лене, Ушаковке, Иркут, а также в городских прудах и заливах не соответствует микробиологическим нормам.

В числе неблагополучных мест — популярные зоны отдыха в Иркутске: озеро «Квадрат», залив у ледокола «Ангара», пляж «Песок 38», спорт-парк «Поляна», а также водоёмы в Усолье-Сибирском, Ангарске, Слюдянке, Усть-Куте и других населённых пунктах.

Специалисты обнаружили превышение допустимых показателей по бактериологическим и санитарно-химическим параметрам.

— Несоответствие качества воды в указанных местах является фактором риска для здоровья населения в случае их использования для отдыха и купания. На сегодняшний день Управлением Роспотребнадзора не выдавались санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам. Таким образом, на территории региона отсутствуют официально разрешённые места для купания, — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что использовать водоёмы для отдыха и купания можно только при наличии специального разрешения. Ведомство призывает жителей воздержаться от купания в этих местах и не использовать воду из этих источников для питья и приготовления пищи.

Проверки качества воды продолжаются, а результаты исследований направлены в муниципальные образования для принятия мер.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше