Автоэксперт Родионов рассказал, для каких машин сейчас сложно найти запчасти

Технический директор Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Российской газетой» отметил, что наиболее уязвимы редкие китайские марки, такие как Lifan, Zotye, Haima, Brilliance, Hawtai. Проблемы возникают и с некоторыми первыми партиями современных китайских моделей, включая электромобили и гибриды. Детали для ранних партий Changan, Zeekr, FAW или BYD могут быть ограничены и не включены в каталоги, что вынуждает владельцев ждать их от одного до пяти месяцев.