Автоэксперт Родионов рассказал, для каких машин сейчас сложно найти запчасти

Сегодня на российском рынке автозапчастей наблюдается улучшение ситуации, дефицит устранён благодаря развитию параллельного импорта и появлению качественных аналогов. Однако остаются сложности с поиском запчастей для редких, премиальных и экзотических моделей автомобилей.
Технический директор Fit Service Никита Родионов в разговоре с «Российской газетой» отметил, что наиболее уязвимы редкие китайские марки, такие как Lifan, Zotye, Haima, Brilliance, Hawtai. Проблемы возникают и с некоторыми первыми партиями современных китайских моделей, включая электромобили и гибриды. Детали для ранних партий Changan, Zeekr, FAW или BYD могут быть ограничены и не включены в каталоги, что вынуждает владельцев ждать их от одного до пяти месяцев.
Ещё одна группа риска — возрастные и редкие модели европейских, японских и американских автомобилей, особенно премиального сегмента. Проблемы возникают с кузовными элементами, крупными узлами, оптикой и электронными блоками. Ремонт кузова после небольшого ДТП может занять неделю, в то время как необходимый блок безопасности может пройти долгий путь через Европу, ОАЭ и Казахстан, и прибыть только через два-три месяца.
Для редких моделей ушедших брендов детали изготавливаются и поставляются поштучно на заказ. Логистика усложняется из-за ограничений и проблем с платежами в некоторых странах, что может привести к задержкам или срыву поставок.
Владельцы автомобилей дольше всего ждут крупные кузовные элементы, оптику, электронные модули, блоки безопасности и редкие агрегаты. Поэтому при выборе автомобиля важно учитывать доступность запчастей.
За последний год цены на автозапчасти в России значительно выросли. По данным маркетингового агентства НАПИ, рост составил 9% для китайских автомобилей и 11% для российских. Средняя цена на запчасти для отечественных автомобилей увеличилась на 11,3%, до 19,7 тыс. рублей. Наиболее заметно подорожали задний бампер (+6,5 тыс. рублей), задняя фара (+3,1 тыс. рублей) и заднее крыло (+12,5 тыс. рублей). Для китайских автомобилей средняя цена выросла на 8,9%, до 78,1 тыс. рублей. Наибольшее повышение зафиксировано на решётку радиатора (+9,6 тыс. рублей), подушку безопасности (+17,3 тыс. рублей) и колёсный диск (+7,8 тыс. рублей).