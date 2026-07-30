В Красноярске с фигурантов дела о майнинговой ферме на «пасеке» требуют 13 млн рублей

Прокуратура Красноярского края требует взыскать 13 млн рублей с фирмы «Медоед» и двух фигурантов дела о незаконном майнинге под видом пасеки.
Речь идет о деле, связанном с организацией майнинг-фермы под Красноярском и легализацией более 13 млн рублей. Фигурантами являются депутат Заксобрания края Алексей Бойков и глава фирмы «Медоед».
В 2024 году мужчины зарегистрировали фирму «Медоед», указав основным видом деятельности пчеловодство. Также они арендовали два лесных участка в Березовском районе якобы для размещения пасеки. Однако, по данным следствия, вместо ульев на территории установили четыре морских контейнера, четыре трансформаторные подстанции и 1116 устройств для добычи криптовалюты. Для работы оборудования фигуранты скрытно проложили под землей высоковольтные кабели и самовольно подключились к электросетям без договора энергоснабжения.
Правоохранители пресекли работу фермы, изъяли оборудование и трансформаторные подстанции. Также был наложен арест на имущество фигурантов стоимостью около 200 млн рублей.
Дело Алексея Бойкова выделено в отдельное производство. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск.