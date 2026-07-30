Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске полицейские вернули владельцу собаку, потерявшуюся две недели назад

Омские кавалеристы вернули владельцу потерявшуюся две недели назад собаку.

ОМСК, 30 июл — РИА Новости. Кавалеристы омской полиции нашли и вернули владельцу собаку, которую он потерял две недели назад, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские-кавалеристы патрулировали территорию у поселка Береговой в Омске. В лесополосе они заметили собаку, по виду домашнюю, и узнали ее. Они видели похожую на фото в объявлении о розыске.

«Сравнив номер на чипе с указанным хозяевами потерявшейся собаки, убедились в своей догадке и сообщили радостную новость владельцам», — сказали в пресс-службе.

Владельцы очень обрадовались и поспешили забрать Лили домой, а также выразили благодарность полицейским.