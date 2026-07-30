В Омске полицейские вернули владельцу собаку, потерявшуюся две недели назад

ОМСК, 30 июл — РИА Новости. Кавалеристы омской полиции нашли и вернули владельцу собаку, которую он потерял две недели назад, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейские-кавалеристы патрулировали территорию у поселка Береговой в Омске. В лесополосе они заметили собаку, по виду домашнюю, и узнали ее. Они видели похожую на фото в объявлении о розыске.
«Сравнив номер на чипе с указанным хозяевами потерявшейся собаки, убедились в своей догадке и сообщили радостную новость владельцам», — сказали в пресс-службе.
Владельцы очень обрадовались и поспешили забрать Лили домой, а также выразили благодарность полицейским.