На Дону проведут конкурс на внедрение ПО для медицинских систем за 109 млн рублей

Подсистема «Управление потоками пациентов» будет интегрирована с мессенджером MAX. Интеграция охватит запись к врачу, в том числе по направлению, на диспансеризацию и вакцинацию, перенос и отмену записи, вызов врача на дом, уведомления о телемедицинских консультациях, управление согласиями пациентов, а также передачу данных о детях из ЕСИА. Помимо этого, предусмотрено логирование событий и аналитика по выгрузке данных в мессенджер.