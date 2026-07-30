S7 Airlines в августе запустит дополнительные рейсы из Москвы в Иркутск и Кызыл

Уточняется, что с 3 августа количество рейсов между Москвой и Иркутском увеличится до 17 в неделю. Дополнительные вылеты из аэропорта Домодедово будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам в 18:25. Обратные рейсы из Иркутска запланированы по вторникам, четвергам и субботам с вылетом в 6:25.