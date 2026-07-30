Михаил Клинков: удар стихии оставил заметный след в Дзержинске

Сильный ветер повредил опоры линий электропередач в разных районах Дзержинска вчера вечером, сообщил глава города Михаил Клинков в своем канале в мессенджере МАХ.
Напомним, непогода с дождем и шквалистым ветром до 20 м/с накрыла Дзержинск вчера. В разных районах города граждане сообщали о поваленных деревьях. Все коммунальные службы, ресурсоснабжающие организации работали в режиме повышенной готовности. На улицах города трудились пять аварийных бригад.
Отдельные слова благодарности глава города выразил энергетикам филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго». Специалисты вчера оперативно приступили к восстановлению энергоснабжения, чтобы в домах дзержинцев как можно быстрее появилось электричество.
«Конечно, устранить последствия такого урагана за ночь невозможно, но работы ведутся в режиме нон-стоп. В среднем на полный разбор завалов и наведение порядка требуется от одних до двух суток», — добавил Михаил Клинков.
Напомним, что сегодня дождь в Нижнем Новгороде будет идти весь день. Столбики термометров остановятся вечером на отметке +18 градусов.