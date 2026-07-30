Михаил Клинков: удар стихии оставил заметный след в Дзержинске

Напомним, непогода с дождем и шквалистым ветром до 20 м/с накрыла Дзержинск вчера. В разных районах города граждане сообщали о поваленных деревьях. Все коммунальные службы, ресурсоснабжающие организации работали в режиме повышенной готовности. На улицах города трудились пять аварийных бригад.