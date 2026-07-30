Белорус позвонил в милицию после разговора со своей 80-летней матерью. Подробности приводит Следственный комитет.
Утром 22 июля 2026 года 80-летней жительнице Гомеля на мобильный телефон поступил звонок якобы от сотрудницы сотового оператора. Звонившая назвала личные данные пенсионерки. Под предлогом оформления льготного обслуживания неизвестная запросила номер пенсионного удостоверения. Белоруска все продиктовала.
Завершив разговор, женщина подумала о возможном мошенничестве и хотела позвонить участковому, но не успела. В этот же момент пенсионерке в мессенджере позвонил лжесотрудник финансового отдела по расследованию Следственного комитета". Он сообщил, что смог выйти на след мошенников, которые обманули гомельчанку.
Согласно легенде, через банковскую карту женщины аферисты провели несколько денежных переводов в Польшу. Для подтверждения своих слов звонивший предоставил сфабрикованное фото проведенных операций.
После этого к разговору подключились вымышленный сотрудник «Департамента финансовых расследований Нацбанка» и «юристы».
«Больше суток пожилую женщину убеждали в необходимости проверки и декларирования ее наличности. В итоге следуя инструкциям, она сложила в пакет хранившееся дома 18800 долларов США, 4950 евро, 6000 рублей и молча передала их пришедшей к ней в квартиру женщине-курьеру», — привели подробности в Следственном комитете.
Гомельчанка обо всем доложила куратору и стала ждать возвращения денег. Через несколько дней она поняла, что ее обманули, и про все рассказала своему сыну, который обратился в милицию.
Гомельским городским отделом Следственного комитета заведено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере.
Ранее белоруска позвонила в милицию, когда открыла баню, куда не заходила семь лет.
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