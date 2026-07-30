Белорус позвонил в милицию после разговора со своей 80-летней матерью

Завершив разговор, женщина подумала о возможном мошенничестве и хотела позвонить участковому, но не успела. В этот же момент пенсионерке в мессенджере позвонил лжесотрудник финансового отдела по расследованию Следственного комитета". Он сообщил, что смог выйти на след мошенников, которые обманули гомельчанку.