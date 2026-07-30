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Четыре микрорайона в Перми остались без света из-за аварии на ЛЭП

В ЕДДС сообщили об аварийном отключении электричества.

Четыре микрорайона в Перми остались без электричества, сообщили ЕДДС города.

ЧП произошло в Дзержинском районе города. Из-за аварии на ЛЭП прекращена подача электроэнергии в микрорайоны Железнодорожный, Акуловский, Комсомольский и Пролетарский.

«Сначал выключили свет на короткое время, но вроде включили обратно. Он проработал около получаса и выключился с концами», — сообщил сайту perm.aif.ru житель мкр Пролетарского.

В случае, если вы стали свидетелем какого-либо происшествия — звоните по единому номеру 112.

Напомним, в Березниках погиб электрик во время прокладки линии электропередач.