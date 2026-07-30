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Туристы заполонили пляжи Геленджика в конце июля

Пляжи в Геленджике переполнены из-за наплыва туристов.

Источник: Жизнь на море

В Геленджике в конце июля наблюдается пик туристической активности. Людей так много, что местами пляжи курорта оказались переполнены, пишет «Южный федеральный». Кадры с центрального пляжа и набережной демонстрируют, что найти свободное место практически невозможно.

Высокая загруженность заметна не только на прибрежной полосе, но и в воде: на мелководье скопилось много отдыхающих — и взрослых, и детей. Из-за нехватки пространства некоторые туристы вынуждены загорать стоя.

По мнению местных жителей, тем, кто ищет более спокойный отдых, стоит обратить внимание на окраины Геленджика или близлежащие поселки. Там пляжи значительно менее загружены.