«Не то юбилейное, не то поминальное»

Вторая часть спектакля началась со старинного еврейского благословения на вино, после которого нужно было чокнуться с теми, до кого можешь дотянуться. После нескольких песен свет погас, актеры вынесли лампы и стали рассказывать о судьбах поэтов. Многие участники ОБЭРИУ были репрессированы, погибли в заключении. Николай Олейников был расстрелян в 1937 году. Эстер Паперную арестовали в 1940 году за анекдот. В карагандинском лагере в 1942 году она написала стихотворение «Гимн еде и Нюсе Макаренко», его во время спектакля прочитала Ксения Плюснина. В общей сложности Эстер Паперная провела в лагерях 17 лет. Даниил Хармс умер в тюремной психиатрической лечебнице в 1942 году. Александр Введенский был арестован в Харькове в 1941 году, его посадили на поезд и вместе с другими заключенными повезли в Казань, однако туда приехало только его тело. Леонид Липавский погиб на войне в 1941 году. Николай Заболоцкий в 1941 году находился в лагере на Дальнем Востоке и работал над переводом «Слова о полку Игореве», он провел в заключении еще несколько лет.