Современный роллердром построили в поселке Медногорском Карачаево-Черкесии

Строительство современного роллердрома завершилось в поселке Медногорском Урупского района Карачаево-Черкесии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем канале в «Максе».
«У жителей появилась площадка для занятий спортом, активного отдыха и семейного времяпрепровождения. Сейчас на объекте ведутся финальные работы — завершается благоустройство прилегающей территории», — написал Темрезов.
Глава региона уточнил, что этот объект был выбран жителями для благоустройства в ходе народного голосования. Всего в этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят 18 общественных территорий, а также центральный парк в городе Карачаевске, проект которого стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.