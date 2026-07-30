Современный роллердром построили в поселке Медногорском Карачаево-Черкесии

Глава региона уточнил, что этот объект был выбран жителями для благоустройства в ходе народного голосования. Всего в этом году в Карачаево-Черкесии благоустроят 18 общественных территорий, а также центральный парк в городе Карачаевске, проект которого стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.