Более 65% обращений красноярцев отработали по поручению главы города

В Красноярске продолжают решать вопросы, которые жители поднимали на открытых встречах с главой города Сергеем Верещагиным. В рамках сезона благоустройства и ремонта работы уже завершены по многим адресам: в районах обновляют дороги и тротуары, обустраивают контейнерные площадки и устраняют проблемы с подтоплением.
Весной Сергей Верещагин провел серию встреч с жителями всех семи районов Красноярска. Горожане направили 1179 обращений и просьб. На сегодняшний день выполнено уже более 65% поставленных задач, еще часть вопросов находится в работе.
Одним из заметных результатов стало обновление улицы Рязанской в Ленинском районе. Здесь отремонтировали дорогу к поселку Березовка: уложили 2,5 километра нового асфальта общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Дорога стала шире и удобнее, а на ранее темном участке появились фонари.
Жительница дома № 31 на улице Рязанской Владислава Крюкова отметила, что после ремонта передвигаться по улице стало безопаснее:
«Раньше дорога была вся в ямах, ее только латали. Сейчас все сделали заново. Стало удобнее ходить: дорога шире, кустов нет, появились фонари. За детей теперь хотя бы не так страшно», — рассказала Владислава Крюкова.
В Свердловском районе к новому учебному году завершили ремонт междворового проезда и пешеходной дорожки между домом № 63 на улице Ключевской и школой № 23. Ранее детям приходилось добираться до учебного заведения по грунтовому участку, обходить припаркованные машины и лужи.
По словам председателя совета дома № 247 на улице Саянской Галины Гончиковой, соответствующий вопрос жители района подняли на встрече с главой города, а затем направили мэру дополнительные обращения.
«Мы много лет страдали от того, что прохода никакого не было. Машины стояли на грунтовке, были лужи, детям невозможно было нормально пройти в школу. Мы даже не надеялись, что вопрос решится так быстро. Но в июле пришла техника, все сделали. Теперь есть свободный тротуар, машины не мешают, луж нет. Мы довольны», — поделилась Галина Гончикова.
Еще один проблемный участок привели в порядок возле дома № 30 на улице Крупской. Жители несколько лет жаловались на нехватку контейнеров для мусора и затопление территории во время дождей. Из-за разрушенного бордюра вода стекала к дому и попадала в подвал.
После обращения жителей здесь отремонтировали дорогу, подняли бордюр и колодцы, расширили пешеходную зону. Теперь вода направляется вниз по улице и не затапливает территорию возле дома. Кроме того, на площадке установили новые контейнеры для отходов.
«Во время дождей вода постоянно шла в подвал. Мы опасались за состояние дома. После ремонта даже во время сильных ливней вода идет по дороге вниз и не затекает к нам. Подвал перестало топить. Спасибо за то, что нас услышали и помогли решить эту проблему», — рассказала жительница дома Нина Богданова.
В мэрии отмечают, что особое внимание уделяется так называемым хроническим проблемам, для решения которых требуется системный подход, дополнительная проработка и финансирование. Такие вопросы находятся на личном контроле главы города: обращения фиксируются, а о промежуточных результатах информируют жителей.
«Ориентация на запросы жителей — один из главных для меня приоритетов в работе. Есть ряд вопросов, которые требуют детальной проработки и дополнительного финансирования. На контроле каждое обращение и работа по ним. Наша задача сделать все районы большого Красноярска комфортнее для жителей», — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Добавим, что работа с обращениями продолжится. В октябре Сергей Верещагин проведет вторую серию открытых встреч в районах Красноярска. На них обсудят результаты по ранее поднятым вопросам и новые проблемы, которые волнуют горожан.
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