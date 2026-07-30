Более 65% обращений красноярцев отработали по поручению главы города

«Мы много лет страдали от того, что прохода никакого не было. Машины стояли на грунтовке, были лужи, детям невозможно было нормально пройти в школу. Мы даже не надеялись, что вопрос решится так быстро. Но в июле пришла техника, все сделали. Теперь есть свободный тротуар, машины не мешают, луж нет. Мы довольны», — поделилась Галина Гончикова.