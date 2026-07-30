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Расписание полётов «Русских витязей» опубликовали в Новосибирской области

Демонстрационные полёты пройдут 1 и 2 августа на аэродроме Мочище.

Источник: Om1 Новосибирск

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит в Новосибирской области в ближайшие выходные. Демонстрационные полёты пройдут на аэродроме Мочище во время фестиваля «Вива Авиа!».

Юбилейный, пятнадцатый авиационный фестиваль состоится 1 и 2 августа. В программе заявлены выступления военной и гражданской авиации, пилотажных групп «Барсы» и «Первый полёт», вертолётов Ка-52, парашютистов и других участников.

В субботу, 1 августа, «Русские витязи» планируют провести разведку погоды с 16:30 до 16:45. Демонстрационный полёт группы намечен на период с 18:30 до 19:00.

В воскресенье, 2 августа, предварительный вылет запланирован с 11:30 до 11:45, а основное выступление — с 13:00 до 13:30.

«Обращаем внимание, что время полетов может быть скорректировано в зависимости от погодных условий и других факторов, влияющих на безопасность выполнения полетов», — предупредили представители авиагруппы.

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