Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из дома во Франции из-за пожаров

Как уточнили в People, супруги Клуни обычно предпочитают не делиться подробностями о своей личной жизни, но в октябре 2025 года актер сообщил о решении переселиться на ферму во Франции. Клуни также признавался, что вырос на ферме и делал все, чтобы оттуда уехать. «Я вожу трактор. Это прекрасный шанс жить нормальной жизнью», — дополнил актер.