Джордж и Амаль Клуни эвакуировались из дома во Франции из-за пожаров

Джордж Клуни и его жена Амаль Клуни эвакуировались из их дома в Бриньоле (Франция) из-за лесных пожаров, пишет People со ссылкой на представителя пары. О своем отъезде супруги письменно уведомили мэра Бриньоля.
«Сейчас мы даже не представляем перенесет ли наш прекрасный дом этот ужасный момент», — говорится в письме Клуни на имя мэра.
Актер также подчеркнул, что надеется на то, что жители коммуны находятся в безопасности. «Мы любим Бриньоль и наших друзей, живущих здесь», — добавил Клуни.
Как уточнили в публикации, Бриньоль расположен в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег на юго-востоке Франции. Это один из многих регионов, где сейчас бушуют лесные пожары, охватившие Францию, Испанию и Италию и Грецию.
На данных момент площадь лесных пожаров во Франции в четыре раза превышает площадь Парижа. Примерно 224 тыс. человек эвакуировали в регионе Жиронда и 3 тыс. в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег. Минимум 63 152 человека эвакуировали в Испании. В Греции из-за лесных пожаров погибли двое пожарных.
Как уточнили в People, супруги Клуни обычно предпочитают не делиться подробностями о своей личной жизни, но в октябре 2025 года актер сообщил о решении переселиться на ферму во Франции. Клуни также признавался, что вырос на ферме и делал все, чтобы оттуда уехать. «Я вожу трактор. Это прекрасный шанс жить нормальной жизнью», — дополнил актер.
«Огненное облако» в Бордо.
Ранее лесной пожар на юго-западе Франции привел к образованию опасного пирокучевого облака. Такое погодное явление, также известное как «огненное облако», до этого в стране не наблюдалось. Как уточнили в Daily Mail, пирокучевое облако сформировалось в Бордо. В публикации назвали лесные пожары во Франции «апокалиптическими».
«Огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. Поднимающийся воздух охлаждается и становится облаком, или «огненным облаком», — турбулентной массой, которая способна создавать собственные ветры, что ухудшает пожарную ситуацию. Если облако становится очень большим, то оно может сгенерировать и молнию.
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