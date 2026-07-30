Ветеринар рассказал, на что может указывать постукивание зубами у щенят

«У маленьких щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявления. При этом у взрослых собак причины могут быть разные: либо с нервами что-то не в порядке, либо есть другие факторы», — сказал Даллакян NEWS.ru.