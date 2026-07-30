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Ветеринар рассказал, на что может указывать постукивание зубами у щенят

Карен Даллакян: причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Причиной постукивания зубами у щенят могут быть глисты, а у взрослых собак это часто связано с эмоциями или нервными нарушениями, рассказал ветеринар, руководитель фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

«У маленьких щенят причиной постукивания зубами могут быть глисты. Находясь в кишечнике, паразиты выделяют токсины, что иногда дает такие проявления. При этом у взрослых собак причины могут быть разные: либо с нервами что-то не в порядке, либо есть другие факторы», — сказал Даллакян NEWS.ru.

Он отметил, что особенно это выражено у кобелей, когда они чуют след течки, метку, у них начинает дрожать челюсть, они стучат зубами, иногда даже появляется пена.

По словам ветеринара, у взрослых собак постукивание зубами не всегда является признаком болезни и в некоторых случаях считается нормой, поскольку так питомец может выражать свои эмоции.