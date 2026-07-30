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ВолгГМУ и ВГТУ вошли в ТОП-20 вузов по зарплатам фармацевтов и химиков

Два университета из Волгограда вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами.

Два университета из Волгограда вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в химической отрасли и фармацевтике. По данным SuperJob, Волгоградский государственный технический университет занял по результатам исследования 14-е место. Средний размер зарплат выпускников этого вуза составляет сегодня 120 000 рублей в месяц. При этом 71% выпускников остаются работать в Волгограде по окончании обучения.

Волгоградский государственный медицинский университет занял 15-е место с показателем 115 000 рублей в месяц. Выбирают работу в родном регионе после получения дипломов 25% выпускников медвуза.

Абсолютным лидером рейтинга стал МГУ им. М. В. Ломоносова: медианная зарплата его выпускников составляет 240 000 рублей в месяц.

На втором месте — МФТИ (медиана заработных плат выпускников этого вуза последних пяти лет — 220 000 рублей).

Третью строчку занимает СПбГУ с медианой заработных плат выпускников в 190 000 рублей. СПбГУ — единственный вуз, чьи выпускники удостоены Нобелевских премий по химии (Н. И. Семёнов в 1956 и А. И. Екимов в 2023).

Фото сгенерировано ИИ.

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