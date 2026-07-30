Кабачков стало больше на 30 тонн из-за капельного полива в Хабаровском крае

«Все началось с родителей, они много лет выращивали продукцию, это передалось и мне. Я стала высаживать овощи, вступила в сельхозкооператив, затем поняла, что нужно увеличивать площади. Так решила подать документы на грант “Агростартап”, получила поддержку, была очень довольна», — рассказала фермер.