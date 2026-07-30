Кабачков стало больше на 30 тонн из-за капельного полива в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается уборка овощей. В хозяйстве Александры Валитовой из района имени Лазо уже собрали более 65 тонн продукции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Фермер занимается овощеводством при поддержке государства. В 2024 году она получила грант «Агростартап» и установила теплицы площадью 500 квадратных метров. Теперь там выращивают огурцы и томаты. Еще 40 гектаров земли заняты кабачками, кукурузой, перцами и баклажанами.
По словам Александры Валитовой, интерес к сельскому хозяйству у нее появился благодаря родителям, которые много лет выращивали овощи.
«Все началось с родителей, они много лет выращивали продукцию, это передалось и мне. Я стала высаживать овощи, вступила в сельхозкооператив, затем поняла, что нужно увеличивать площади. Так решила подать документы на грант “Агростартап”, получила поддержку, была очень довольна», — рассказала фермер.
Сейчас собранный урожай реализуют на оптовых торговых базах и ярмарках. В этом году хозяйство увеличило производство благодаря установке системы капельного полива. Урожай кукурузы вырос на три тонны, а кабачков — более чем на 30 тонн.
Фермер планирует и дальше расширять производство.
«Теперь я могу вне зависимости от погоды спокойно выращивать овощи в теплице для жителей. Планирую закупать оборудование, технику и дальше увеличивать площади», — поделилась Валитова.
Грантовая поддержка фермерских хозяйств действует в Хабаровском крае с 2013 года. За это время ею воспользовались около 300 человек. В 2026 году поддержку получили 14 участников конкурсного отбора.
«Среди проектов — тепличное овощеводство, птицеводство, мясное животноводство, были проекты и по выращиванию ягод. У нас есть хорошие примеры, когда люди обращались за поддержкой как начинающие фермеры, а в дальнейшем благодаря грантам расширялись, увеличивали объемы производства сельхозпродукции, становясь большими игроками на рынке», — отметила и.о. начальника отдела работы с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса краевого Минсельхоза Мария Шевченко.
В 2026 году посевная площадь под овощи в организованном секторе Хабаровского края составила 846 гектаров, под картофель — 1,3 тысячи гектаров. Это на 30 и 18,5 гектара больше, чем годом ранее.
В крае планируют получить 12,3 тысячи тонн овощей и 17,5 тысячи тонн картофеля.