В Пензенской области откроют 2 модульные врачебные амбулатории

Новые модульные амбулатории построены в Бессоновском и Колышлейском районах Пензенской области. Медучреждения возвели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В ближайшее время амбулатории будут укомплектованы оборудованием, соответствующим всем действующим стандартам и требованиям оказания первичной медико-санитарной помощи, а также пройдут процедуру лицензирования. После запуска медучреждений около 5 тысяч местных жителей смогут получать квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом.
«В теплых, светлых и уютных стенах новой амбулатории будет все необходимое для качественной работы врачей и комфортного приема пациентов, — говорит главный врач Бессоновской районной больницы Владимир Стрючков. — На данный момент основные строительные работы завершены, подведены все инженерные коммуникации. Сейчас благоустраивается прилегающая территория, устанавливаются мебель и необходимое оборудование».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.