В Красноярске обсудили, как повысить интерес молодёжи к политической жизни

Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых представила результаты недавнего опроса, в котором приняли участие 3 670 респондентов. Исследование подтвердило прямую зависимость интереса к политике от возраста. Если среди юношей и девушек 14−17 лет он составляет лишь 11%, то в группе от 25 лет и старше этот показатель достигает 38%. При этом только 30% опрошенных заявили о намерении проголосовать на предстоящих выборах. Среди ключевых условий, способных побудить молодёжь прийти на участки, респонденты назвали: уверенность в том, что их голос действительно повлияет на результат, удобство и доступность процедуры голосования, а также личное доверие к кандидату.