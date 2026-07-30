В Красноярске обсудили, как повысить интерес молодёжи к политической жизни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 июня в Красноярске состоялся круглый стол на тему «Гражданская идентичность и электоральные установки молодёжи Красноярского края». В центре внимания оказался вопрос о том, как привлечь молодых людей к участию в политической жизни и выборах.
Руководитель Центра управления регионом Красноярского края Екатерина Кузьминых представила результаты недавнего опроса, в котором приняли участие 3 670 респондентов. Исследование подтвердило прямую зависимость интереса к политике от возраста. Если среди юношей и девушек 14−17 лет он составляет лишь 11%, то в группе от 25 лет и старше этот показатель достигает 38%. При этом только 30% опрошенных заявили о намерении проголосовать на предстоящих выборах. Среди ключевых условий, способных побудить молодёжь прийти на участки, респонденты назвали: уверенность в том, что их голос действительно повлияет на результат, удобство и доступность процедуры голосования, а также личное доверие к кандидату.
О причинах нежелания молодёжи участвовать в выборах рассказала старший преподаватель кафедры философии СФУ Елизавета Кроль. Для решения этой проблемы Елизавета Кроль считает важным объяснить молодому поколению значимость голосования и наглядно продемонстрировать, что выборы невозможно подделать.
Юлия Пригоршнева, преподаватель дисциплины «Основы российской государственности», обратила внимание на медийную составляющую. «Молодёжь посмотрит видеоролик по телевизору, касающийся выборов, но отнесётся к нему скептически, потому что он не вписывается в современную медиаповестку. Ещё одна проблема — избирательность и фильтрация информации. В целом это общая беда — фейковые и противоречивые сведения», — отметила она. В качестве решений Юлия Пригоршнева предложила сочетать официальные медиа и соцсети для трансляции политических тем, избегать противоречий в подаче информации, адаптировать язык и форму подачи, а также демонстрировать причинно-следственную связь — показывать, как конкретное политическое решение повлияло на жизнь отдельного человека.