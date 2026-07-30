Что такое ларп и кто такие ларперы. Разбираемся в интернет-сленге

Ларп — это, во-первых, аббревиатура от английского термина, обозначающего живую ролевую игру, а во-вторых, современный интернет-сленг, которым называют позеров — людей, изображающих принадлежность к сообществу или знание темы, которым они на самом деле не обладают.
Содержание.
Что такое ларп.
Кто такие ларперы.
Что значит ларп 333.
Частые вопросы.
Ларп: главное.
Что такое ларп.
Ларп (от англ. LARP, live action role-playing) — это буквально «ролевая игра живого действия», в которой участники физически отыгрывают действия своих персонажей, используя костюмы и бутафорское оружие. Изначально этим словом называли реальное хобби: люди собирались в лесах или на специальных площадках, наряжались в костюмы и разыгрывали сюжеты, похожие на театральную постановку с элементом импровизации. Классический пример — мужчины, которые сражаются на мечах в рыцарских доспехах, воссоздавая битвы из фэнтезийного или реального мира (по русских их обычно называют ролевиками) [1].
Изначально ларперами называли ролевиков — тех, кто наряжается в костюмы и разыгрывает сюжеты из истории, фэнтези-романов или игр.
(Фото: Jovan Milosavljevic / Shutterstock / FOTODOM).
Однако в современном сленге у слова появилось другое, переносное значение — оно оторвалось от игр и перекочевало в интернет-культуру. Сегодня «ларпить» означает имитировать что-либо: образ жизни, статус, увлечение или принадлежность к определенной группе, не имея на это реальных оснований [2].
Кто такие ларперы.
В 2026 году ларперами в интернете стали называть людей, которые, по мнению окружающих, изображают из себя тех, кем не являются, или притворяются, что разбираются в теме, хотя это далеко не так. Ларпером называют того, кого обвиняют в фальши, в создании ложного впечатления ради лайков или социального одобрения [3].
Особенно ярко явление проявилось на YouTube и в TikTok, где весной 2026 года начал набирать обороты жанр «ларп»-видео. «Ларптюберы» заводят отдельные каналы, добавляют к нику оригинала приставку Larp и полностью копируют манеру речи, монтаж, визуальный стиль и даже темы роликов известных блогеров и стримеров [4]. Первым таким каналом стал Larpiplier — клон американского летсплеера Markiplier. Вокруг него выросли другие двойники мастодонтов англоязычного YouTube: LarpyIsHere отсылал к LeafyIsHere, LarpewDiePie — к PewDiePie, LarpAlert — к DramaAlert.
Блогер LarpewDiePie, породирующий известного шведского видеоблогера PewDiePie.
(Фото: LarpewDiePie / YouTube).
Позже похожая модель добралась и до русскоязычного сегмента: там появились каналы вроде «Ларполошка», «Ларпок», «Мистик и Ларпер» и «Брайн Ларпс», которые взяли формат старых летсплеев по «Майнкрафту» и обернули его в ироничную стилистику 2014 года. Нередко такие ролики. носят ироничный, мемный характер — это не серьезная пародия, а именно постирония, игра с ностальгией по «старому интернету» (например, к старым летсплеям).
Что значит ларп 333.
Запрос «ларп 333» связан с музыкальным сопровождением тренда: пользователи ищут трек под названием «LARPTEKK» от исполнителя ZXVABEAT, электронный бит которого стал саундтреком для роликов в жанре «ларп» в TikTok. Число 333 в этом контексте закрепилось как часть хэштега и фразы «го ларпить 333», которая распространилась в связке с трендовыми видео и мемами внутри игровых сообществ, в том числе вокруг Brawl Stars.
В субкультуре, породившей этот мем (маргинальные интернет-сообщества, имиджборды), 333 — это мемный символ «сверхразума» (недостижимый уровень IQ, «сверхчеловек», который видит скрытые паттерны вселенной). Иногда это связывают с концепцией «IQ-максинга» и оккультными мемами (например, с книгой Liber 333 в рамках некоторых маргинальных философий).
Частые вопросы.
Чем ларп отличается от других интернет-субкультур?
Слово «ларп» указывает конкретно на имитацию и притворство: человека обвиняют не просто в странном поведении, а в фальши и создании ложного впечатления о себе ради лайков или социального одобрения. Ключевое отличие ларп-контента на YouTube — прямое копирование существующего блогера или стримера, а не создание собственного уникального образа.
Можно ли монетизировать ларп-контент в социальных сетях?
Да, ларп-каналы на YouTube набирают много подписок и просмотров. Поскольку контент формально является пародией, а не прямым плагиатом, авторы монетизируют его через рекламу и донаты так же, как обычные развлекательные каналы.
Ларп: главное.
Ларп изначально — аббревиатура live action role-playing, «ролевая игра живого действия», где участники в костюмах физически разыгрывают сюжеты и битвы.
В современном интернет-сленге слово поменяло смысл и теперь означает имитацию, притворство и позерство. Ларперами называют людей, которые изображают принадлежность к сообществу или знание темы, не имея реального опыта.
На YouTube и в TikTok в 2026 году сформировался жанр «ларп»-видео, где авторы копируют манеру, монтаж и стиль известных блогеров под приставкой Larp к нику.
Первым известным «ларптюбером» стал Larpiplier — пародия на Markiplier.
Явление затронуло и русскоязычный сегмент — там есть свои ларп-каналы, копирующие популярных отечественных ютуберов.
Читайте РБК Life в «Максе».