Что такое ларп и кто такие ларперы. Разбираемся в интернет-сленге

Ларп (от англ. LARP, live action role-playing) — это буквально «ролевая игра живого действия», в которой участники физически отыгрывают действия своих персонажей, используя костюмы и бутафорское оружие. Изначально этим словом называли реальное хобби: люди собирались в лесах или на специальных площадках, наряжались в костюмы и разыгрывали сюжеты, похожие на театральную постановку с элементом импровизации. Классический пример — мужчины, которые сражаются на мечах в рыцарских доспехах, воссоздавая битвы из фэнтезийного или реального мира (по русских их обычно называют ролевиками) [1].