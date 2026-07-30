В Пермском крае отменён режим «Беспилотной опасности» днём 30 июля

Режим «Беспилотной опасности» отменён, сообщили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Речь идёт об особом режиме, который действовал в регионе с 09:45. На улицах звучали более 6 раз сирены. Все оперативные службы находились в полной готовности.
Граждан просили быть внимательными и осторожными. В аэропорту Большое Савино временно перестали принимать и отправлять самолёты.
Подобные ограничения вводились на территории Удмуртии, Кирова и Екатеринбурга.
Подробнее про атаку на краевую столицу 30 июля — в материале.
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