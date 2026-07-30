Медведя Кузю из Красноярска ждет МРТ и КТ в Москве

Медведь Кузя, которого доставили из Красноярска в Москву для лечения, готовится к комплексному обследованию. Хищнику предстоит сделать МРТ и КТ, чтобы выяснить причину проблем с задними лапами, пишет «Комсомольская правда — Красноярск».
Кузя — очень крупный самец, и есть риск, что он не поместится даже в самые большие аппараты столичного ветцентра. Зоозащитники надеются, что смогут помочь животному.
В организации отметили, что проблемы с лапами у медведя могут быть уже необратимы, но даже в этом случае он сможет прожить отмеренный ему срок с ветеринарным уходом и правильным лечением.
Напомним, Кузю спасли 30 лет назад из лесного пожара, все это время он жил в придорожном кафе в Емельяновском районе. 28 июля его доставили в Москву рейсом «Аэрофлота».
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