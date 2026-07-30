Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведя Кузю из Красноярска ждет МРТ и КТ в Москве

Медведь Кузя, которого доставили из Красноярска в Москву для лечения, готовится к комплексному обследованию.

Медведь Кузя, которого доставили из Красноярска в Москву для лечения, готовится к комплексному обследованию. Хищнику предстоит сделать МРТ и КТ, чтобы выяснить причину проблем с задними лапами, пишет «Комсомольская правда — Красноярск».

Кузя — очень крупный самец, и есть риск, что он не поместится даже в самые большие аппараты столичного ветцентра. Зоозащитники надеются, что смогут помочь животному.

В организации отметили, что проблемы с лапами у медведя могут быть уже необратимы, но даже в этом случае он сможет прожить отмеренный ему срок с ветеринарным уходом и правильным лечением.

Напомним, Кузю спасли 30 лет назад из лесного пожара, все это время он жил в придорожном кафе в Емельяновском районе. 28 июля его доставили в Москву рейсом «Аэрофлота».

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.