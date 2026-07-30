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В Калининграде начинается суд над врачом перинатального центра из-за смерти новорождённой девочки

Акушер применила приём Кристеллера, запрещённый ВОЗ и протоколами Минздрава РФ.

В Калининграде начинается суд над врачом Регионального перинатального центра из-за смерти новорождённой девочки. По версии следствия, медик применила запрещённый акушерский приём. Информацию об этом опубликовали в канале областного суда в МАХ.

В сентябре 2024 года в перинатальный центр госпитализировали женщину на позднем сроке беременности. Следствие считает, что врач-акушер-гинеколог при оказании медицинской помощи несвоевременно диагностировала у ребёнка гипоксию. Она выбрала неверную тактику родовспоможения, применив приём Кристеллера — искусственное выдавливание плода из утробы, что официально запрещено Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава России.

В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Роженице провели экстренное кесарево сечение. Несмотря на интенсивную терапию и реанимационные мероприятия, ребёнок умер в учреждении спустя два дня.

Действия врача квалифицируют по части 2 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Судебное заседание назначили на 30 июля.

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