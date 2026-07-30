В Калининграде начинается суд над врачом перинатального центра из-за смерти новорождённой девочки

В сентябре 2024 года в перинатальный центр госпитализировали женщину на позднем сроке беременности. Следствие считает, что врач-акушер-гинеколог при оказании медицинской помощи несвоевременно диагностировала у ребёнка гипоксию. Она выбрала неверную тактику родовспоможения, применив приём Кристеллера — искусственное выдавливание плода из утробы, что официально запрещено Всемирной организацией здравоохранения и клиническими протоколами Минздрава России.