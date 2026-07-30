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Под Волгоградом водитель «Приоры» покалечил себя и пассажиров после наезда на ЛЭП

В Котельниковском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Приора». Как.

В Котельниковском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада Приора». Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате аварии пострадал водитель и три его пассажира.

По предварительной информации, напротив дома № 2 по улице Советской 23-летний водитель на нерегулируемом перекрестке не справился с управлением и съехал в правый по ходу движению кювет, где столкнулся с опорой линии электропередачи.

Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.