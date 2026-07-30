Опрос показал, сколько россиян использовали нейросети за последний год

У российских интернет-пользователей также узнали, какие задачи они обычно решали при помощи нейросетей. Так, чаще всего опрошенные для поиска информации (71%) и для поиска советов по бытовым житейским вопросам (46%) использовали Алиса AI. Для объяснения сложных тем простыми словами (42%), создания и редактирования текстов (43%), а также для работы с данными и составления отчетов (41%) респонденты обычно обращались к DeepSeek.