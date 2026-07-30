Воронежская кондитерская фабрика за год сократила убыток в восемь раз

Выручка ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) в первом полугодии 2026 года выросла на 18% к аналогичному периоду 2025-го: с 2,68 млрд до 3,17 млрд руб. Убыток сократился в восемь раз: с 81,9 млн до 10,1 млн руб. Это следует из финансовой отчетности компании, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».