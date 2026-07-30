Лесопарк «Шульгино» благоустроят в Одинцовском округе Подмосковья

Отмечается, что в настоящее время подрядчик ведет работы по устройству свайного поля. На территории проведут дополнительное озеленение, обустроят пешеходные дорожки, на сложных участках уложат деревянные настилы, смонтируют системы освещения, видеонаблюдения и голосового оповещения, установят детские и спортивные комплексы, павильоны, садово-парковое оборудование, информационные стенды и навесы для укрытия от непогоды, а также обустроят площадку для выгула собак. Кроме того, подрядчик возведет подпорные стены и габионы для укрепления рельефа.