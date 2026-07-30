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Лесопарк «Шульгино» благоустроят в Одинцовском округе Подмосковья

Открытие обновленного объекта запланировано на конец осени.

Источник: Национальные проекты России

Открытие лесопарка «Шульгино» в городском округе Одинцово Московской области после выполнения работ по благоустройству намечено на конец осени, сообщает пресс-служба министерства благоустройства. Работы там ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«В Одинцово продолжается благоустройство лесопарка “Шульгино”, общая площадь территории которого составляет 103 га, а открытие обновленного объекта запланировано на конец осени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время подрядчик ведет работы по устройству свайного поля. На территории проведут дополнительное озеленение, обустроят пешеходные дорожки, на сложных участках уложат деревянные настилы, смонтируют системы освещения, видеонаблюдения и голосового оповещения, установят детские и спортивные комплексы, павильоны, садово-парковое оборудование, информационные стенды и навесы для укрытия от непогоды, а также обустроят площадку для выгула собак. Кроме того, подрядчик возведет подпорные стены и габионы для укрепления рельефа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.