Власти Египта заявили, что пожар на судах в порту Думьят произошел из-за удара БПЛА

Возгорание на двух судах в египетском порту Думьят (Дамиетта) произошло в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщило правительство Египта.
По данным министерства нефти арабской республики, пожар изначально возник в машинном отделении одного из судов, находившихся в порту в дельте Нила, после чего огонь перекинулся на соседнее судно. Информация о пострадавших не поступала.
В настоящее время профильные ведомства проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента, а также выявления лиц или организаций, причастных к атаке.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в порту Думьят получил повреждения американский танкер, перевозивший сжиженный природный газ (СПГ). Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Дональд Трамп заявил, что уже проинформирован о ситуации.
«Меня проинформировали. Продолжается примерно то же, что и было. Но все будет приведено в порядок», — сказал он.
При этом американский лидер не стал подтверждать факт атаки на судно и воздержался от прямого ответа на вопрос о возможной причастности Ирана к инциденту, однако добавил, что США продолжат наносить удары.