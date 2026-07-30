В Прикамье сняли режим беспилотной опасности

В Пермском крае отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил краевой минтербез.
Беспилотная опасность была объявлена в регионе в 9:45 утра. Аэропорт Большое Савино временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. Силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы отражали атаки беспилотников. Другие подробности официальными источниками информации пока не приводятся.
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