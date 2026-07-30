«СКА Ростов-на-Дону» вышел в следующий раунд Кубка России после серии пенальти

Во втором тайме игрок «СКА» Роман Симонов реализовал пенальти, но в компенсированное время Глеб Гейкин сравнял счет. В серии пенальти голкипер Богдан Кузьменко совершил два сейва, что позволило «СКА Ростов» пройти в следующую стадию турнира. Это стала первая серия пенальти в нынешнем розыгрыше Кубка России.