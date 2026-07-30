Водооткачивающая техника устраняет последствия непогоды в Нижнем Новгороде

Обстановка из‑за осадков в городе остаётся под контролем — ситуацию оценивают как штатную. В подтверждение этому публикуются фото‑ и видеоматериалы из рабочих чатов дорожных служб: они наглядно отражают текущую картину на городских улицах. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Чтобы не допустить подтоплений, по всему городу задействована водооткачивающая техника. Особое внимание уделяют участкам с локальными скоплениями воды — в первую очередь тем, где проходят маршруты общественного транспорта.
В данный момент откачка ведётся на улице Светлоярской, улице Толстого, на кольце автобуса № 10, Московском шоссе, проспекте Ильича, улицах Ванеева и Ивлиева, а также на ряде других территорий.
На традиционно проблемных отрезках — участке улиц Ковалихинская — Белинского и на Лысогорской — с потоками дождевой воды успешно справляются ливневые системы (это подтверждают последние снимки).
Параллельно бригады занимаются расчисткой ливневых стоков: из них убирают мусор и ветки, которые приносит потоком воды. Это нужно, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод осадков и снизить риск локальных подтоплений.
Ранее шквалистый ветер повалил деревья в Дзержинске.