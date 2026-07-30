Водооткачивающая техника устраняет последствия непогоды в Нижнем Новгороде

Обстановка из‑за осадков в городе остаётся под контролем — ситуацию оценивают как штатную. В подтверждение этому публикуются фото‑ и видеоматериалы из рабочих чатов дорожных служб: они наглядно отражают текущую картину на городских улицах. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.