С 1 сентября в России меняются правила работы для всех водителей

Как сообщили в Минтрансе, допускается суммированный учет времени за период от одного до трех месяцев. Стандартная смена ограничена десятью часами, но ее можно увеличить на два часа при разделении дня на части. Такое возможно не чаще двух раз в неделю и только с личного согласия сотрудника, — пишет ТАСС.