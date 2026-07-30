С 1 сентября в России меняются правила работы для всех водителей

С первого дня осени профессиональные шоферы начнут работать по обновленным правилам, которые напрямую влияют на их безопасность и заработок.
Государство устанавливает жесткий потолок: рабочая неделя не должна длиться дольше 40 часов. Эта мера коснется и волгоградцев, и она направлена на борьбу с усталостью за рулем, которая часто становится причиной серьезных аварий на трассах страны. Теперь работодатели обязаны строго следить за графиками, чтобы не нарушить закон и не подвергнуть риску жизни людей.
Как сообщили в Минтрансе, допускается суммированный учет времени за период от одного до трех месяцев. Стандартная смена ограничена десятью часами, но ее можно увеличить на два часа при разделении дня на части. Такое возможно не чаще двух раз в неделю и только с личного согласия сотрудника, — пишет ТАСС.
Для таксистов, инкассаторов, сотрудников коммунальных и аварийных служб, а также водителей регулярных маршрутов предел установлен в 12 часов. Эти исключения прописаны в приказе ведомства.
При смене длительнее четырех часов водителю гарантирован перерыв на еду и отдых от 30 минут до двух часов. Если рабочий день превышает восемь часов, это время можно разбить на два этапа.
В общее рабочее время теперь включают специальные паузы для восстановления сил и минуты, потраченные на задачи, не связанные с управлением машиной. Еженедельный отдых должен составлять минимум 45 часов. Его разрешено сократить до 24 часов, но накопленную разницу необходимо компенсировать в течение следующих трех недель.
Новые требования коснутся индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, нанимающих водителей. Исключение сделано для спецтехники, пожарных расчетов, машин скорой помощи и внутренних перевозок предприятий. Документ будет действовать до 2032 года.
Волгоградские перевозчики и таксопарки уже обязаны готовиться адаптировать графики под федеральные стандарты, чтобы избежать штрафов и обеспечить легальную работу своих сотрудников в новых условиях.
Ранее сообщалось, что забытые волгоградцами авто будут отправлять на штрафстоянку.