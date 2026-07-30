В Крыму три дня ожидается высокая пожарная опасность

В Крыму объявили экстренное предупреждение. Оно начало действовать с 31 июля.
«В западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», — рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что этот прогноз также будет актуальным 1 и 2 августа. В МЧС напомнили, с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В регионе запрещено разводить открытый огонь, а также сжигать мусор и сухую растительность.
«Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора», — говорится в сообщении.
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