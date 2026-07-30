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В Крыму три дня ожидается высокая пожарная опасность

В Крыму ожидается высокая пожарная опасность до 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

С пятницы, 31 июля, до воскресенья, 2 августа, в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

В Крыму объявили экстренное предупреждение. Оно начало действовать с 31 июля.

«В западных, центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», — рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что этот прогноз также будет актуальным 1 и 2 августа. В МЧС напомнили, с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим. В регионе запрещено разводить открытый огонь, а также сжигать мусор и сухую растительность.

«Жителям частных домов необходимо очистить придомовую территорию от горючего мусора», — говорится в сообщении.

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