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Красноярцев приглашают в бесплатный поход до Серебряного лога

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа горожане могут отправиться в бесплатный пеший поход по территории экопарка «Гремячая грива» до Серебряного лога.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа горожане могут отправиться в бесплатный пеший поход по территории экопарка «Гремячая грива» до Серебряного лога.

Маршрут протяженностью около семи километров пройдет по лесным тропам под руководством гида-проводника Алексея Исиченко. По пути участники посетят этнодеревню, где смогут познакомиться с традиционными жилищами разных народов — чумом, юртой и избой-пятистенкой. После экскурсии группа вернется к месту старта, сообщается в соцсетях эко-парка «Гремячая грива».

Организаторы отмечают, что прогулка займет около трех часов. Часть маршрута проходит по деревянному настилу с лестницами через овраг, поэтому участникам рекомендуют выбирать удобную обувь.

Старт в 10:00 у второго визит-центра. Участие в походе бесплатное, но требуется регистрация.

С собой советуют взять воду и легкий перекус, сложив все необходимое в рюкзак.

Также перед прогулкой рекомендуется воспользоваться репеллентами и после посещения леса осмотреть себя на наличие клещей.