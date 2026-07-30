Красноярцев приглашают в бесплатный поход до Серебряного лога

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 августа горожане могут отправиться в бесплатный пеший поход по территории экопарка «Гремячая грива» до Серебряного лога.
Маршрут протяженностью около семи километров пройдет по лесным тропам под руководством гида-проводника Алексея Исиченко. По пути участники посетят этнодеревню, где смогут познакомиться с традиционными жилищами разных народов — чумом, юртой и избой-пятистенкой. После экскурсии группа вернется к месту старта, сообщается в соцсетях эко-парка «Гремячая грива».
Организаторы отмечают, что прогулка займет около трех часов. Часть маршрута проходит по деревянному настилу с лестницами через овраг, поэтому участникам рекомендуют выбирать удобную обувь.
Старт в 10:00 у второго визит-центра. Участие в походе бесплатное, но требуется регистрация.
С собой советуют взять воду и легкий перекус, сложив все необходимое в рюкзак.
Также перед прогулкой рекомендуется воспользоваться репеллентами и после посещения леса осмотреть себя на наличие клещей.