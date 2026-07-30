Красноярцев приглашают в бесплатный поход до Серебряного лога

Маршрут протяженностью около семи километров пройдет по лесным тропам под руководством гида-проводника Алексея Исиченко. По пути участники посетят этнодеревню, где смогут познакомиться с традиционными жилищами разных народов — чумом, юртой и избой-пятистенкой. После экскурсии группа вернется к месту старта, сообщается в соцсетях эко-парка «Гремячая грива».