В России в 2026 году запустили производство десяти жизненно важных лекарств

Десять лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств, ранее не выпускавшихся в России, зарегистрировали и запустили в производство за первые шесть месяцев 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья».